BIST 10.297
DOLAR 32,27
EURO 34,84
ALTIN 2.404,42
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Teknopark İstanbul’da 120 girişimci 21 yatırımcı grubuyla bir araya geldi

Teknopark İstanbul’da 120 girişimci 21 yatırımcı grubuyla bir araya geldi

Teknopark İstanbul, bünyesinde içerisinde faaliyet gösteren 120 girişimciyi 21 yatırımcı grubuyla bir araya getirdi.

Abone ol

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, bünyesinde faaliyet gösteren derin teknoloji girişimlerinin büyümesini desteklemek amacıyla 1. Yatırımcı - Girişimci Buluşması’nı gerçekleştirdi.

Cube Incubation Kuluçka Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda 21 yatırımcı grubu ile 120 girişimci toplam 600 görüşme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, yatırımcılar ile girişimcileri bir araya getirerek işbirliği ve yatırım fırsatlarını artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Teknopark İstanbul'un girişimcilik ekosisteminde kısa sürede büyük pay kazandığını söyleyen Özsoy, "Sahip olduğumuz geniş sosyal ağla girişimcilerin yatırımcılarla bağlantı kurmalarına ve işbirliği yapmalarına çeşitli olanaklar sağlıyoruz. Girişimcilik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu başarılı buluşmada da katılımcılar arasında yeni iş bağlantıları kurulması için zemin oluşturmaya çalıştık. Her iki taraf için de değerli bir etkileşim olduğunu düşünüyoruz. Bu ilk toplantı ayrıca gelecekte yapmayı planladığımız benzer etkinlikler için de güçlü bir temel oluşturdu." değerlendirmesini yaptı.

Özsoy, bu yıl 95 patentli startupa destek sağlayarak Teknopark İstanbul’un üst üste 4. kez 1. olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin girişimcilik ekosisteminin dinamizmini koruduğunu görüyoruz. Teknopark İstanbul, sektöründe sergilediği liderlik ve sahip olduğu vizyonla kısa sürede küresel ölçekte tanınan bir inovasyon merkezi haline geldi. Her geçen yıl daha fazla sayıda startup’la yollarımızın kesişmesi bu çekim gücünün en büyük göstergesi. Girişimcilerimize sadece altyapı hizmetleri sağlayarak onları yalnız bırakmıyor, muhasebe, hukuk, insan kaynakları ve markalaşma gibi girişimciler için önemli alanlarda da destekler sunuyoruz. Teknopark İstanbul’un başarısının sırrı, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca planlanmış bu çok yönlü hizmetlerdir. İleri teknoloji işletmelerinin büyümesini destekleyerek ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Kendini yaralayan Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Kendini yaralayan Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
Alman Gazeteciler Birliği, İsrail hükümetinden Al Jazeera’ye yönelik yasağı kaldırmasını istedi
Alman Gazeteciler Birliği, İsrail hükümetinden Al Jazeera’ye yönelik yasağı kaldırmasını istedi
Ray Sigorta'dan 'Trink Komisyon' hizmeti
Ray Sigorta'dan 'Trink Komisyon' hizmeti
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
ING Türkiye, Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı
ING Türkiye, Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı
Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 ölü, 11 yaralı var
Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 ölü, 11 yaralı var
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin hakemleri belli oldu
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Özgür Özel sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Özgür Özel sözleriyle ilgili eleştirilere yanıt
Gıdayla temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esaslar düzenlendi
Gıdayla temas eden plastik madde ve malzemelere ilişkin esaslar düzenlendi
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. tur oylamasında da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanı seçiminin 31. tur oylamasında da sonuç çıkmadı
Huawei'den Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri
Huawei'den Anneler Günü'ne özel hediye seçenekleri
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özgür Özel cevap verdi
Erdoğan'ın iade-i ziyareti ne zaman? Özgür Özel cevap verdi