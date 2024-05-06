Ray Sigorta'dan 'Trink Komisyon' hizmeti

Ray Sigorta, Yapı Kredi işbirliğiyle acenteleri için Trink Komisyon hizmetini hayata geçirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterileri ve dağıtım kanalları için ürün gamı ile hizmetlerini de genişleten Ray Sigorta, projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ay kapanış mutabakatları sonrası yapılan komisyon ödemelerini beklemek durumunda kalan acenteler, Trink Komisyon ile ürettikleri poliçelerin komisyonlarını anında kendi Yapı Kredi hesaplarına transfer edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, Trink Komisyon sayesinde Ray Sigorta acentelerinin hayatını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Sürdürülebilir bir sigortacılık için acentelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapı Kredi ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle acentelerimiz, nakde ihtiyaç duyduklarında komisyonlarını alabilmek için ay sonunu beklemek zorunda kalmadan kazandıkları komisyonları hesaplarına aktarabilecek. İçinde bulunduğumuz dönemi dikkate aldığımızda, paranın zaman değeri açısından acentelerimizin komisyonlarının, hesaplarına yaklaşık bir ay önce geçmesi, kendi finansal planlamalarını yapmaları açısından kıymetli. Böylece acentelerimiz, nakit akışlarını çok daha iyi yönetebilecek."