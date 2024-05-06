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Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 ölü, 11 yaralı var

Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 ölü, 11 yaralı var

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikseri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi. Katliam gibi kazada 11 de yaralı var.

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İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen bir minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var." diye konuştu.

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