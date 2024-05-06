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İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı

İmamoğlu'ndan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs paylaşımı yaptı. İmamoğlu,"Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs 197'de dönemin sıkıyönetim askeri mahkemesi kararıyla idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için anma mesajı yayınladı.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Tam bağımsız Türkiye için mücadele eden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. #6Mayıs1972"

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