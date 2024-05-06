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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak durdu

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü olarak durdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün (KEGM), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

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Dümen arızası yapan kargo gemisi nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olay yerine can kurtaran botu yönlendirildiğini bildirdi.

Söz konusu açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadelerine yer verildi.

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