BIST 10.277
DOLAR 32,34
EURO 34,48
ALTIN 2.393,53
HABER /  DÜNYA

ABD - İsrail ilişkilerini zayıflatacak hamle! Sevkiyatlar durduruldu

ABD - İsrail ilişkilerini zayıflatacak hamle! Sevkiyatlar durduruldu

ABD medyasındaki bir habere göre, ABD'nin geçen hafta İsrail'e göndereceği mühimmat sevkiyatı durduruldu.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurduğu belirtildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD geçen hafta İsrail’e gönderilecek bir mühimmat sevkiyatını durdurdu.

ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatını durdurmasının Gazze’ye saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk defa yaşandığına işaret edilen haberde, İsrailli yetkililere göre sevkiyatın durdurulması Tel Aviv yönetiminde ciddi endişeye yol açtı.

Haberde, İsrail’i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Refah’a yönelik muhtemel kara saldırısı hakkında "sert bir görüşme" gerçekleştiği de kaydedildi.

Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Van'da korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım
Mehmet Metiner'den dikkat çeken paylaşım
Düşme hattındaki maçta kazanan çıkmadı
Düşme hattındaki maçta kazanan çıkmadı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması
Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son 10 ayda 469 suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son 10 ayda 469 suç örgütü çökertildi
Başakşehir'in Avrupa inadı! Kasımpaşa engelini 4 golle geçti
Başakşehir'in Avrupa inadı! Kasımpaşa engelini 4 golle geçti
İsrail'den Al Jazeera kararı! Yayınları sonlandırıldı
İsrail'den Al Jazeera kararı! Yayınları sonlandırıldı
Galatasaray Sivasspor'a gol yağdırdı: 6-1
Galatasaray Sivasspor'a gol yağdırdı: 6-1
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığından Ankara'daki organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tasarruf açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan tasarruf açıklaması
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 isim yok
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı 4 isim yok