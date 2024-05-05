Başakşehir'in Avrupa inadı! Kasımpaşa engelini 4 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek 3 puanı kazandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 4-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Dimitrios Pelkas, 24 ile 69. dakikalarda Davidson ve 86. dakikada Kemen kaydetti. Kasımpaşa'nun tek golüyse 47. dakikada Mortadha Ben Ouanes'den geldi.
Başakşehir bu sonuçla puanını 55'e yükseltirken, Kasımpaşa 49 puanda kaldı.