BIST 10.277
DOLAR 32,34
EURO 34,81
ALTIN 2.393,53
HABER /  POLİTİKA  /  MHP

'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin söz yazarı Ahmed Cevad için Bahçeli'den talimat

'Çırpınırdın Karadeniz' şiirinin söz yazarı Ahmed Cevad için Bahçeli'den talimat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti genel merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulacak.

Abone ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla Azerbaycan milli marşının ve "Çırpınırdın Karadeniz" şiirinin söz yazarı Ahmed Cevad'ın doğum gününün 132. yıl dönümü dolayısıyla parti genel merkezi bünyesinde Ahmed Cevad Enstitüsü kurulması kararı alındığını bildirdi.

Enstitünün amacının, şairin çok yönlü çalışmaları, kültür, sanat, edebiyat olmak üzere, Türk dünyasına katkılarının araştırılması, Türk dünyasında ortak fikir ve duygu birliğinin genişletilmesine hizmet etmesi olduğunu aktaran Özdemir, enstitünün başına Bahçeli'nin tensipleriyle Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy'un getirildiğini kaydetti.

Özdemir, "Hayatı ve ortaya koyduğu eserler ile dönemin en parlak, en güçlü temsilcilerinden biri, milli duruşlu bir fikir adamı, hayırsever bir entelektüel olarak Türklük şuuru için yaptığı faaliyetler nedeniyle kurşuna dizilerek şehit edilen, adını Türk dünyasının edebiyat ve düşünce tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmış Ahmed Cevad'ın milli şuuru ve fedakarlığının, Türk birliği ve dirliği için gelecek nesillere de kaynak oluşturması arzu edilmektedir. Aziz ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli yöneticiler gafil avlandı en çok etkilenen iki sektör İsrail gazetesi Türkiye'nin kararını yazdı
İsrailli yöneticiler gafil avlandı en çok etkilenen iki sektör İsrail gazetesi Türkiye'nin kararını yazdı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 65 şüpheliden 38'i tutuklandı
Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendi Abdulkadir Uraloğlu paylaştı
Türksat 6A için ay-yıldızlı logo belirlendi Abdulkadir Uraloğlu paylaştı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
İnternethaber 24 yaşında! İyi ki varsınız, nice yıllara İnternethaber
İnternethaber 24 yaşında! İyi ki varsınız, nice yıllara İnternethaber
CHP'li kurmaylardan 'AK Parti ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar' iddiasına açıklama
CHP'li kurmaylardan 'AK Parti ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar' iddiasına açıklama
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı 5 nolu direkte...
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı 5 nolu direkte...
Teknopark İstanbul firmaları geleceğin endüstriyel çözümleri fuarına katıldı
Teknopark İstanbul firmaları geleceğin endüstriyel çözümleri fuarına katıldı
Peugeot Türkiye'den sıfır faizli kredi imkanı
Peugeot Türkiye'den sıfır faizli kredi imkanı
Enuygun.com'dan mayısta denize girilebilecek yerler listesi
Enuygun.com'dan mayısta denize girilebilecek yerler listesi
'Kalkan-21' operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
'Kalkan-21' operasyonunda 12 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin detayları ortaya çıktı