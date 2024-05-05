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İsrailli yöneticiler gafil avlandı en çok etkilenen iki sektör İsrail gazetesi Türkiye'nin kararını yazdı

İsrailli yöneticiler gafil avlandı en çok etkilenen iki sektör İsrail gazetesi Türkiye'nin kararını yazdı

Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurması İsrail basınında geniş yer buldu. İnşaat ve otomotiv sektörünün özellikle etkilendiği belirtilen Calcalist gazetesinde Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceği yazıldı.

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Hükümet İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıkladı.

Ticaret Bakanlığı’nın kararla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, “İsrail hükümetinin, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye’nin yeni tedbirleri uygulayacağı” belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İsrail’i eleştirdikten sonra, “Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık” diye konuştu.

Türkiye'nin kararı İsrail'de büyük yankı uyandırdı. Buz kesen karar sonrası İsrailli gazetelerden yaptırımın olası sonuçlarına dair çarpıcı bir değerlendirmeler geldi.

Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatların artması muhtemel

İsrailli gazete Calcalist, temel hammaddelerin gelmesinin durması, temel ihtiyaç maddeleri ve gıda fiyatlarının artması ve konut fiyatlarının artabilmesi nedeniyle Türk boykotunun mali yansımalarının yakında İsraillileri etkileyeceğini yazdı.

Yeni tedarikçiler daha pahalı satacak

Habere göre, alternatif ithalat kaynakları bulmak zaman ve anlaşmalar gerektiriyor ve bunlar imzalansa bile mal fiyatlarının Türkiye'deki mal tedarikçilerinin talep ettiğinden çok daha yüksek olması muhtemel.

Haberde Tel Aviv yönetiminin bu karar ile adeta gafil avlandığı belirtildi. İsrailli gazete yöneticilerin Ankara'dan böyle bir hamle beklemediğini ve Türkiye'nin İsrail'le ticari bağlarını kesme kararının “tamamen sürpriz” olduğunu belirtti.

İnşaat ve otomotiv sektörü özellikle etkilendi

Calcalist, inşaat sektörünün ve Türkiye'den İsrail'e bir dizi popüler otomobil ihraç eden otomotiv sektörünün boykottan özellikle etkilendiğinin altını çizdi.

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