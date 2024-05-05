İnternethaber 24 yaşında! İyi ki varsınız, nice yıllara İnternethaber

5 Mayıs 2000 günü yayın hayatına başlayan İnternethaber, artık 24 yaşında... Küçük bir daireden bozma bir ofiste iki kişilik bir ekiple yola çıkan İnternethaber, karşısına çıkan tüm engellemelere rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor.

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Türkiye'nin ilk haber sitelerinden İnternethaber 24. yaşını kutluyor.

Yayın hayatına 5 Mayıs 2000 yılında Kadıköy'de küçük bir ofiste başlayan İnternethaber, bugün artık milyonların gönlüne girmiş durumda.

Gazeteciler Hadi Özışık ile kardeşi Süleyman Özışık'ın birlikte kurduğu site, kısa sürede internet medyasında markaya dönüştü.

Tarafsız, hızlı ve doğru habercilik ilkesinden ödün vermeden kamuoyunun sesi soluğu olduk.

Kimseye efendilik yapmadan, çirkinlik peşinde koşmadan, habercilik ruhuyla hareket ettik.

Evrensel yayın ilkeleri ışığında yargısız infaz haberlerden uzak durdu, farklı seslere kulak kabarttık.

Kimi zaman hatalı haberlerden dolayı özür diledik, özür dilemenin bir erdem davranışı olduğunu bilerek hareket ettik, karşı tarafın söz hakkına her zaman yer verdik.

Son dönemde İnternethaber ailesini bitirmeye niyet eden çevrelere asla boyun eğmedik.

Reklam ambargolarıyla terbiye etmek isteyenlere karşı dik durduk, siz değerli okurlardan aldığımız güçle de durmaya da devam edeceğiz.

İyi ki varsınız, nice yıllara İnternethaber.