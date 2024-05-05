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HABER /  POLİTİKA

CHP'li kurmaylardan 'AK Parti ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar' iddiasına açıklama

CHP'li kurmaylardan 'AK Parti ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi sonrası "AK Parti ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar" iddiası ortaya atıldı. CHP kurmayları bu iddialara ilişkin “Biz kendimize güveniyoruz, böyle bir endişemiz yok. Ama bu görüşmelerin ülkeye faydası olur. Ekonomik kriz, dış politika gibi konularda sorunlarımız yumuşayan bir dille çözülebilir." değerlendirmesini yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi siyasette bahar havasına yol açtı. 8 yıl aradan sonra CHP lideriyle ilk diyalog ve karşılıklı sıcak mesajlar yankı uyandırdı. 

CHP içinde görüşmeye ilişkin yapılan değerlendirmeleri Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal aktardı.  

Erdoğan’ın değişen söylemlerini değerlendiren CHP kurmayları, “Niye böyle bir söylem değişikliğine gittiğiyle ilgili niyet okuması yapmadıklarını” söylüyor. 

"Ülkenin ortak sorunlarına çözüm için bazen el sıkmak da gerekiyor”

CHP’nin birinci parti sorumluluğunda davranması gerektiğini söyleyen partililer, “İnsanlar bizden sıkıntılarını dillendirmemizi, bu konuda kimle konuşmamız gerekiyorsa konuşmamızı bekliyor. Biz de bu nedenle ‘Müzakere de mücadele de ederiz’ diyoruz. Ülkenin ortak sorunlarına çözüm için bazen el sıkmak da gerekiyor” diyor.

"Ülkemizin kazanmasını istiyoruz”

Kurmaylar, “AK Parti ile iyi iletişim Erdoğan’a yarar” iddiasına ilişkin de “Biz kendimize güveniyoruz, böyle bir endişemiz yok. Ama bu görüşmelerin ülkeye faydası olur. Ekonomik kriz, dış politika gibi konularda sorunlarımız yumuşayan bir dille çözülebilir. Kutuplaşmanın zarar verdiğini söyleyen her zaman bizdik. Siyasette bir dil değişikliğine öncü olduk, Erdoğan da attığımız adıma olumlu karşılık verdi. Bundan sonra nasıl olacağını göreceğiz. Ülkemizin kazanmasını istiyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

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