Aston Villa, Nicolo Zaniolo için kararını verdi

Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun bonservisini almayacak. Sportif direktör Monchi'nin gözüne giremeyen 24 yaşındaki oyuncu sezon bitiminde yeniden Galatasaray'a katılacak.

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Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya 25 milyon euro bedel ve satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun akıbeti belli oluyor.

Tuttomercato'nun haberine göre; Aston Villa Sportif direktörü Monchi'nin beklentilerini karşılayamayan Zaniolo'nun gelecek sezon bonservisi alınmayacak.

22.5 milyon euro opsiyonu vardı

İtalyan yıldızın sezon bitiminde tekrar Galatasaray'a döneceği ve sezon başı kampında yer alacağı belirtildi.

Sezon başında 5 milyon euro kiralama bedeli ödenen Zaniolo'nun 22.5 milyon euro opsiyonu bulunuyordu.

Sezon performansı

Bu sezon Aston Villa formasıyla 39 maça çıkan Zaniolo, 3 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'a gelen Zaniolo'nun Sarı-kırmızılı ekip ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.