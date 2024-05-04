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Uşak Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı çevre projesi

Uşak Üniversitesi öğrencilerinden anlamlı çevre projesi

Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Uşak’taki bir anaokulunda geri dönüşüm ve geri dönüşüm kompost projesi başlattılar. Proje kapsamında, anaokulu öğrencileri organik atıkları toplamaya teşvik edilerek doğal gübre üretimi sağlandı.

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Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, çevre bilincini artırmak amacıyla Uşak’taki bir anaokulunda geri dönüşüm ve geri dönüşüm kompost projesi başlattılar. 24 Nisan’da başlayan projede, anaokulu öğrencileri evlerindeki organik atıkları toplamaya teşvik edildiler.

Proje, çocukların evlerinden getirdikleri yumurta, domates ve muz kabukları gibi organik atıkları toprakla buluşturarak doğal gübre oluşturmayı amaçladı. 2 Mayıs’ta gerçekleşen etkinlikte, üniversite öğrencileri ve anaokulu öğrencileri bir araya gelerek toplanan atıkları toprağa gömdüler.

Atık değil, kaynak!

Etkinlik sırasında bir müzisyenin eşliğinde çocuklar geri dönüşüm temalı şarkılar söyledi, boyama ve yapboz etkinlikleriyle eğlenceli bir gün geçirdi. Proje, çocuklara geri dönüşümün ve kompostun önemini oyunlarla öğretirken, onlara doğayla iç içe olmanın keyfini de yaşattı.

Projenin sonunda, her çocuğa tohum hediye edilerek evlerinde fidan yetiştirmeleri teşvik edildi. Böylece, proje sadece okul sınırları içinde kalmayarak aileleri çevre konusunda bilinçlendirmeye ve katkıda bulunmaya teşvik etti.

Uşak Üniversitesi öğrencileri, gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak için önemli bir adım attılar ve bu anlamlı sosyal sorumluluk projesi ile çevreyi koruma konusunda farkındalık yarattılar.

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