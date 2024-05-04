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Samsunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor, Trabzonspor'u konuk edecek.Abone ol
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 19.00'da başlayacak.
Samsunspor 3-1 Trabzonspor maçı (CANLI SKOR)
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, van Drongelen, Bola, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Emre Kılıç, Raman, Mouandilmadji.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu.