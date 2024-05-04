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Samsunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Samsunspor - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor, Trabzonspor'u konuk edecek.

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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 19.00'da başlayacak.

Samsunspor 3-1 Trabzonspor maçı (CANLI SKOR) 

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alim Öztürk, van Drongelen, Bola, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Emre Kılıç, Raman, Mouandilmadji.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Rayyan Baniya, Eren Elmalı, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu.

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