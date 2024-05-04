Özel'den şehit Astsubay Göçmen için başsağlığı mesajı

CHP Lideri Özel, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen'in hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı diledi.

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Yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen için başsağlığı diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe Harekat bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuşumuz Ata Göçmen'e Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.