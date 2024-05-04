CHP lideri Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek yememiştik" değerlendirmesinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk kez ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, dün Ahlatlıbel'de görüştüğü eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri ve Erdoğan'la görüşmesini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine, şunları aktardı:

"Sayın Genel Başkan'ımızla hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Hem Sayın Meclis Başkanı ile hem Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Detayların önemli bir kısmını paylaştım, kendisinin görüşlerini aldım.

O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım, almamakla doğru yapmışım. Sayın Genel Başkan'ı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bunu önerilerde bulundu. 'Şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur' dediğine göre, görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa 'Benim söyleyecek bir sözüm yok ne gidiyorsunuz?' derdi.

Genel Başkanlar her tweeti üstüne almazlar. İkincisi, dün de kendisiyle yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici, geleceğe dönük ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden böyle bir sorun alanımız yok. Bundan sonra partiyle ilgili, partinin geleceğiyle ilgili partinin iktidara gelmesi ile ilgili umutlarımız var. Çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek yememiştik."