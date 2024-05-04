Numan Kurtulmuş DEM'in kapısını çalacaktı Devlet Bahçeli niye kendini yırttı? Kim bizi kandırdı?

Yeni anayasa mesaisini sürdüren Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz gün DEM Parti Grubunu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin gazeteci Hadi Özışık, Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Yeni anayasa mesaisi sürüyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti Grubunu ziyaret ederek, Hatimoğulları ve Bakırhan ile görüştü. Görüşme sonrası temsilciler açıklama yaptılar. Fakat bu görüşme ülke gündeminde tepkilere neden oldu.

Hepsini ve daha fazlasını Nazlı Özışık sordu Perde Arkası'nda Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.