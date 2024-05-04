BIST 10.277
DOLAR 32,34
EURO 34,81
ALTIN 2.393,53
HABER /  GÜNCEL

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü
Fidan Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
PKK firarisi Senanik Öner atlara tecavüz ederken yakalandı
PKK firarisi Senanik Öner atlara tecavüz ederken yakalandı
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Anneler Günü’ne özel hediye bileklik için Pandora Türkiye internet mağazasını ziyaret et.
Eski ve yeni muhtar birbirini şikayet etti gerçek ortaya çıktı! Seçim yenilenecek
Eski ve yeni muhtar birbirini şikayet etti gerçek ortaya çıktı! Seçim yenilenecek
Bir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 70 TL oldu
Bir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 70 TL oldu
Altın fiyatındaki düşüş yatırımcıyı şoke etti! İslam Memiş 'ne kadar kazandırdı?' diyerek şampiyon ilan etti
Altın fiyatındaki düşüş yatırımcıyı şoke etti! İslam Memiş 'ne kadar kazandırdı?' diyerek şampiyon ilan etti
Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Bakan Işıkhan duyurdu: 81 ilaç geri ödeme listesine alındı
Benzin ve motorine dev indirim geliyor!
Benzin ve motorine dev indirim geliyor!
Lider Galatasaray, yarın Sivasspor'u ağırlayacak
Lider Galatasaray, yarın Sivasspor'u ağırlayacak
'Daltonlar'a operasyon: 14 kişi yakalandı
'Daltonlar'a operasyon: 14 kişi yakalandı
Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İYİ Partili Ümit Özlale ile ilk poz
Serap Belovacıklı sessizliğini bozdu! İYİ Partili Ümit Özlale ile ilk poz