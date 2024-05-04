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Kamuda tasarruf adımları başlıyor! Makam araçları, servisler kaldırılacak

Kamuda tasarruf adımları başlıyor! Makam araçları, servisler kaldırılacak

Kamuda tasarruf önlemlerine kamu kurum ve kuruluşlarının servis kiralama giderleri de dahil edildi. Geçtiğimiz yıl 3 kat artan ulaşım giderleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bir hazırladı. Buna göre, tasarruf için ekonomik olmayan hatlarda servisler kaldıracak yerine toplu taşıma kartı verilecek.

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Enflasyonla mücadelede kamuda tasarruf ön planda bulunuyor. İhtiyaç fazlası araçların satışa çıkarılacağı ifade edildi. Kamuda tasarruf uygulamalarının yılın ikinci yarısında devreye alınacağı açıklanırken memurların giderlerinin de tasarruf paketine girdiği öğrenildi.

Sözcü’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın personel servisi hizmetleri ile ilgili rapor hazırlandığı iddia edildi. Raporda, kamu kurumlarında çalışan kişilere servis hizmeti sağlanmasının ekonomik olmadığı yerlerde servislerin kaldırılıp toplu taşıma kartı verilmesinin planlandığı belirtildi.

Günlük bir gidiş bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesinin maliyet açısından avantaj sağlayacağı belirtilirken, özellikle büyükşehirlerde ilk olarak uygulamanın hayata geçirileceği belirtildi.

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