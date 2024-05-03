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Ankaragücü sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Ankaragücü sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Ankaragücü sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Ankaragücü'nün golünü 10. dakikada Chatzigiovanis atarken Alanyaspor'un golünü 90+5'te Oğuz Aydın penaltıdan kaydetti. 

Alanyaspor'da Furkan Bayır, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 39'a, Alanyaspor da 49'a yükseltti.

Gelecek hafta Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak.

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