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Fenerbahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı

Fenerbahçe Beko Final-Four şansını son maça bıraktı

Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, Monaco'ya 65-62 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 2-2'ye geldi. Son maç Monaco'da oynanacak.

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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz atışlarla başlarken, ilk 5 dakika Fenerbahçe Beko'nun 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis ve Wilbekin'in 7. dakikadaki üçlükleriyle skoru 12-4'e getiren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Wilbekin ve Guduric'in dış atışlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada 21-13 üstünlük yakaladı. Ekobo önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan konuk ekip, 18. dakikada skoru eşitledi: 30-30. Soyunma odasına, sarı-lacivertlilerin 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle girdi. Ekipler, sert savunma nedeniyle boyalı alana girmekte zorlanırken, Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-40 önde geçti. Ouattara'nın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (42-43) Monaco, final periyoduna 48-47 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada Biberovic'in üçlüğüyle öne geçti: 52-49. Mola dönüşünde savunma sertliğini artıran konuk ekip, 5-0'lık seri yakaladı. Son 1 dakikaya Monaco, 58-57 önde girerken, bitime 57 saniye kala James'in üçlüğüyle farkı 4 sayıya çıktı (57-61) ve Fenerbahçe Beko molaya gitti. Maçın bitimine 22 saniye kala Guduric ile üç sayılık basket bulan sarı-lacivertliler, farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 62-63. Monaco son hücumda top kaybı yaparken, sarı-lacivertliler 18 saniye kala hücum ve öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak bu fırsatı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, son saniyede potasında bir basket daha gördü ve müsabakayı 65-62 kaybetti.

Play-off etabının beşinci ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko: 62 - Monaco: 65

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Dorsey 2, Pierre 4, Hayes-Davis 10, Papagiannis 10, Wilbekin 11, Sertaç Şanlı, Biberovic 3, Guduric 14, Sestina

Monaco: James 10, Loyd 8, Blossomgame 6, Ouattara 5, Motiejunas 10, Okobo 13, Diallo 7, Jaiteh, Hall 6

1. Periyot: 15-11

Devre: 33-30

3. Periyot: 47-48

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