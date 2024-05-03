Mahmut Tuncer filmi için intihar etti

3 Mayıs’ta vizyona giren Bakkal Amca - Mahmut Tuncer filmi için Mehmet Ali Erbil ve Necmi Yapıcı ile kameralar karşısına geçen duayen Türkücü Mahmut Tuncer’den sürpriz sahneler geldi.

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Filmin sonunda, kendi adıyla çekilen filmin batmasına dayanamayan Mahmut Tuncer, bir huzurevinde intihar ettiği görülüyor ama diğer karakterlerin yardımı ile ölmeden kurtarıldığı da filmde müjdeleniyor.

Mahmut Tuncer, Mehmet Ali Erbil, Necmi Yapıcı, Korhan Herduran, Atilla Olgaç, Bedia Ener gibi usta isimlerin yer aldığı Bakkal Amca – Mahmut Tuncer filmini Özgür Bakar yazdı, Bilal Kalyoncu yönetti. 3 Mayıs Cuma günü 190 sinemada gösterime girecek filmin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Filmin Konusu: Tevfik Gürol işleri yolunda gitmeyen bir yönetmendir. Kayınçosu Kuntiz ile hangi projeye el atsalar batırmışlardır. Ünlü yapımcı Taner Kıvılcım’ın biyografi filmlerinden çok para kazandığını gören Tevfik Gürol, tefecilerden aldığı borcu ödeyebilmek için Mahmut Tuncer’e bir biyografi filmi çekmeye karar verir. Ancak bir sorun vardır, Mahmut Tuncer yaşıyordur ve ismi unutulmuş bir türkücüdür. Acaba bu film tutacak mıdır? Herkesi hayal gemisine bindiren yönetmen Tevfik Gürol ve Mahmut Tuncer’in başına gelecekleri filmde izleyeceğiz.