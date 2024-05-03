İsrailli Maliye Bakanı Smotrich: Türkiye'nin olması bizim için aşağılanma!

İsrail'in Türkiye hazımsızlığı bitmiyor. İsrailli Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada Hamas ile yürütülen müzakerelerde Türkiye'den de katılım olduğunu iddia ederek "ulusal aşağılanma" yaşıyoruz dedi.

Abone ol

İsrailli Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada Hamas ile yürütülen müzakerelerde Türkiye'den de katılım olduğunu iddia etti.

Maliye Bakanı, "İsrail'in Yahudi düşmanı düşmanı Erdoğan'ın temsilcilerinin" rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelere katıldığına dair güvenilir bilgi aldığını iddia ederek, Netanyahu'yu "Teslim olmaya ve yenilgiye yönelmekle" suçladı.

"TÜRKİYE'NİN KATILMASI BİZİM İÇİN ULUSAL AŞAĞILANMA"

Smotrich, Netanyahu'nun bu şekilde "gevşekliği ve ulusal aşağılamayı durdurmasını" talep ederek, "Masanın etrafında ABD, Mısır, Katar, Türkiye ve İsrail oturuyor. Erdoğan bir yandan antisemitizmi ve korkunç İsrail nefretini yayıyor, Lahey'de İsrail aleyhine açılan davaya katılıyor ve İsrail ile ekonomik bağları durduruyor, diğer yandan müzakere ortağı olarak oturuyor." ifadelerini kullandı.

Maliye bakanına göre, şu ana kadar hiçbir yerde bildirilmeyen Türk temsilcilerinin varlığı da kabine üyelerinden gizlendi. İsrail gazetesi ynet görüşmelerin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte yapıldığı iddiasına yer verdi.