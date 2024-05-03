Karadeniz'in sembolü Zigana Tüneli 1 yaşında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Zigana Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edilerek, 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu söyledi.

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Bakan Uraloğlu, Yeni Zigana Tüneli’nden 1 yılda 1 milyon 770 bin aracın geçtiğini belirterek, “Tünel sayesinde güzergah 8 kilometre kısaldı. Seyahat süresi de otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı.” diye konuştu. Yapılan çalışmalar sonrasında eğimin yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisinin iyileştirildiğini belirten Uraloğlu, “Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin virajlar ve rampalarla birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerin de ortadan kaldırıldı” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde açılan Yeni Zigana Tüneli kullanım istatistiklerine dair açıklamalarda bulundu.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nden 1 yılda 1 milyon 770 bin araç geçtiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Zigana Dağı'nın eteğinde 14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun çift tüplü kara yolu tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs 2023'te ulaşıma açıldı. Tünel sayesinde 8 kilometre kısalan güzergahta seyahat süresi düştü. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaldı.” dedi.

“Güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladı”

Uluslararası Yol Federasyonu 2023 Global Başarı Ödülleri kapsamında "yapım metodolojisi" kategorisinde en iyi proje ödülüne layık görülen tünelin, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj ve rampaların yanı sıra dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldırarak sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağladığını vurgulayan Uraloğlu, “Yeni Zigana Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa edildi.” şeklinde konuştu.

“Tünelin uzunluğu 15.1 kilometreye ulaştı”

Tünelin, Trabzon-Aşkale Yolu'nun 44'üncü kilometresindeki Maçka-Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunda başladığını belirten Uraloğlu, "1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğim ile tırmanmakta, yüzde 0,85 eğimle inerek, 67'nci kilometrede yer alan Köstere-Gümüşhane Yolu'na 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanmaktadır." dedi.