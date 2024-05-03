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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurmasıya ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurmasıya ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı.

Erdoğan'a Cuma namazı çıkışı sonrası gazeteciler, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurması kararını sordu. 

"Tüm batı İsrail'e çalışıyor"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netenyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netenyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık."

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