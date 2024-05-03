Eksim Holding yeşil dönüşüme "yeşil işler ve yeşil yakalarla" hazırlanıyor

Eksim Holding, sürdürülebilir gelecek odağındaki vizyonunu yeşil işlere yaptığı yatırımlarla kanıtlarken, yeşil iş alanlarının geliştirilmesi için önemli adımlar atıyor.

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Eksim Holding, sürdürülebilir gelecek odağındaki vizyonunu yeşil işlere yaptığı yatırımlarla kanıtlarken, yeşil iş alanlarının geliştirilmesi için önemli adımlar atıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminde çeyrek asra yakın tecrübesi bulunan Eksim Holding, yeşil dönüşüm sürecinde istihdam kapsamında da sürdürülebilir adımlar atıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktör Vekili Mehmet Fatih Korkut, yeşil yaka istihdamının yakın gelecekteki rolüne işaret ederek, 'Çevreye olan duyarlılığın artmasıyla, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı iş modellerinin ortaya çıkması, yeşil yaka kavramının yaygınlaşmasını da beraberinde getirdi. Eksim Holding olarak elektrik dağıtım, enerji üretim ve gıda gibi kritik sektörlere odaklanmış şirketler topluluğu kimliğimizle sürdürülebilirlik odağında bir istihdam politikası uyguluyoruz. Faaliyetlerimizde yeşil dönüşümü ve yeşil yaka istihdamını önceliyor, sadece görev tanımı olarak değil, çalışma ve yaşam tarzı olarak değerlendiriyoruz.' ifadelerini kullandı.

Korkut, Eksim Holding grup şirketlerinden olan Eksim Enerji'de yüzde yüz yenilenebilir enerji üretimi gerçekleştirdiklerini aktararak, 'Eksun Gıda şirketimizde ise üretimde ihtiyaç duyduğumuz enerji ihtiyacını, yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için yatırım sürecine devam ediyoruz. Hem fabrikalarımızda hem de holding bünyesindeki tüm şirketlerimizde geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda da kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Yeşil dönüşümü desteklemek adına evrakları dijital dönüşümle yeniden tasnifliyor, çevresel projelerle karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Eksim Holding olarak yeşil yakalı roller için özel eğitim programları ve kariyer planları geliştirdiklerini belirten Korkut,'Yeşil dönüşümün tüm sektörlerde etkisini göstermesi adına vizyonumuzu güçlendirecek çalışmalara imza atıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızı, 'Bir Fikrim Var Projesi' ile inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında fikirlerini paylaşmaya teşvik ediyor, böylece hem holdingimize hem de topluma katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca, Eksim Genç Enerji Programı ile üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yenilenebilir enerji sektöründe kariyer fırsatları sunarak, ülkemize nitelikli insan kaynağı kazandırılmasına katkı sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Korkut, Eksim Holding'in enerji sektöründe 8 binden fazla çalışanı bünyesinde bulundurduğunu ve şirketin çalışanlarının akademik gelişimini önceleyen pek çok uygulamaya ev sahipliği yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Eksim Akademi olarak, enerji sektöründe liderlik ve yenilikçilik konularında öncü olmayı hedeflediğimiz için çalışma arkadaşlarımızın sürekli eğitimine büyük önem veriyoruz. Akademimiz, teknik becerilerin artırılmasının yanı sıra liderlik ve stratejik yönetim yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayan kapsamlı programlar ve eğitimler organize ediyor. Yenilenebilir enerji, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil iş uygulamaları gibi birçok eğitimle çalışma arkadaşlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini destekleyerek sektörün gelecekteki liderlerinin yetişmesini sağlıyoruz. Eksim Akademi tarafından sunulan bu eğitim programları ile çalışma arkadaşlarımızın kariyer yollarını şekillendirme fırsatı sunarken, aynı zamanda sektörel yeniliklerin de öncüsü olmalarını sağlıyoruz.'