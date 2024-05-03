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Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu

Hatayspor'da Volkan Demirel sonrası yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in istifasının ardından takımın başına Özhan Pulat getirildi.

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Trendyol Süper Lig'de küme düşme mücadelesi veren Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel istifa etti. Yönetim, Demirel'in istifasını kabul ederken, yeni hocasını da belirledi.

Bordo-beyazlı yönetim daha önce kulüpte yardımcı antrenörlük yapan 39 yaşındaki Özhan Pulat ile anlaştı. Pulat'ın ekibinde Fatih Kavlak, Erman Kılıç, Barış Diken, Nuri İhsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci yer alacak.

Ajansspor'a konuşan Özhan Pulat, "Amacımız Hatayspor'u ligde tutmak. İnşallah bunu da başaracağız. Her iki taraf için hayırlı olsun" dedi.

39 yaşındaki genç teknik direktör; Eskişehirspor, Bursaspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Karagümrük ve Ankaragücü'nde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Özhan Pulat, Kastamonu ve Adanaspor'da teknik direktör olarak çalıştı.

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