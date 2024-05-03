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Antalya'da huzurevinde dehşet! Ölenler ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya'da huzurevinde dehşet! Ölenler ve yaralılar var

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde kalan kişinin, diğer huzurevi sakinlerine bıçakla saldırması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Döşemealtı ilçesinde Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan 65 yaşındaki İ.S, dün gece aralarında daha önce tartışma yaşanan bazı huzurevi sakinlerine bıçakla saldırdı.

Olayda Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve A.Ö. (74) yaralandı.

İhbar üzerine huzurevine gelen sağlık ekipleri, Goncegül ve Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı A.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan İ.S, sabaha karşı aynı ilçede yürürken gözaltına alındı. Cenazeler, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan İ.S'nin, hakkındaki şikayetler nedeniyle çıkışının yapılmasına karar verildiği, şüphelinin olaydan önce huzurevinden bugün çıkış yapmak üzere eşyalarını topladığı öğrenildi.

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