Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Okuyan, iş adamlarından Ali Erbaş için araç istedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kiraladığı Audi A8 marka lüks aracın tartışmaları sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan, iş adamlarına ve hayırseverlere seslenerek Ali Erbaş'a bir araç bağışlamasını istedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Audi 8 kiraladığı ortaya çıkarken, Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Suat Okuyan'ın sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklama tartışmaları alevlendirdi.

Okuyan sosyal medya hesabından araç üzerinden yapılan yorumları hedef aldı ve iş adamlarına seslendi.

Eleştirileri 'çirkin' olarak yorumlayan Okuyan, iş adamlarına ve hayırseverlere seslenerek Ali Erbaş'a bir araç bağışında bulunmasını istedi.

"Yüz bini aşkın personelinin de rencide edildiği gündemi teessürle takip ediyorum"

Okuyan'ın tepki çeken paylaşımları şu şekilde;

Makam aracı üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığımızın şahs-ı manevisine yönelik son derece maksatlı ve her biri aziz milletimizin mümtaz evladı olan yüz bini aşkın personelinin de rencide edildiği gündemi teessürle takip ediyorum.

Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız muazzez devletimizin müstesna kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın 18. Başkanıdır. Kendisinden önce birbirinden kıymetli 17 Başkanımız bu müstesna kuruma başkanlık yapmış bundan sonra da muazzez devletimiz ve aziz milletimiz var oldukça nice başkanımız nice hizmetler edecektir.

Hiç şüphe yok ki artık kabak tadı vermiş ve ağızlara sakız yapılmış bir ‘makam aracı’ gündeminin yurtiçinde Anadolu’nun dört bir köşesinde en ücra yerlerde muhabbetle hizmet eden;

Yurtdışında doğuda Moğolistan’dan batıda Haiti’ye, Kuzeyde Tataristan’dan güneyde Zimbabwe’ye kadar 146 ülkede Diyanetimizin vefakâr çalışanlarının, yolunu gözleyenlerinin, gönüllülerinin ve manevi otoritesine duydukları saygı ve gösterdikleri ihtimamla nice insan evladının kalplerini de yorduğu bilinmelidir.