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Elazığ 4 şiddetinde depremle sarsıldı

Elazığ 4 şiddetinde depremle sarsıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının açıklamasına göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 23.57'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 8,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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