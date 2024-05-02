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Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

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Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 30 Nisan'da sokakta oynayan Bilal Çağlar, komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Çağlar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Baba Hakim Çağlar, sokağa bırakılan köpeğin oğluna saldırdığını söyledi.

Yetkililere seslenen Çağlar, "Bu işin peşini bırakmasınlar, başka çocuklar da bu hale düşmesin. Oğlumun hayati riski hala devam ediyor. Sonuna kadar bu kişilerden davacı olacağım." dedi.

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