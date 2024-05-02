Al-Musrati'ye verilen ceza belli oldu! Fred'in ayağı kırılacaktı

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al-Musrati'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 02.05.2024 tarih ve 76 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart ile oyun dışında kalan Beşiktaş'ın yıldızı Al Musrati, 2 maç ile cezalandırıldı.

PFDK'NIN DERBİ KARARLARI

PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaş'ın futbolcusu Al Musrati'ye 2 maç ceza verdi. PFDK ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray 'a tribün ve para cezası verdi.

PFDK'nın Süper Lig ekipleri için aldığı kararların tamamı şöyle:

1- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 26.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN 110-111 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.’nin, 26.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta SPOR TOTO TRİBÜN SPOR TOTO B, C, D, E, F, L, M, N, MARATON ÜST TRİBÜN C, D, E, F, G, H, KUZEY TRİBÜNÜ D, E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 27.04.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, N, O, F, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ALMOATASEMBELLAH ALI MOHAMMED AL MUSRATI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, mensubunun ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin, 28.04.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 28.04.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–MKE ANKARAGÜCÜ Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 380.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ATAKAN RIDVAN ÇANKAYA’nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ’nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi