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Fatih Erbakan'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt

Fatih Erbakan'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'soyadı' sözlerine yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında isim vermeden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı eleştirmişti. Erbakan'dan Bahçeli'nin sözlerine yanıt geldi.

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MHP lideri Behçeli grup toplantısında "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz olanların nerede durduğunu, kimlere ve nerelere hizmet ettiğini, çıkarları uğruna nasıl da şuur kaybına uğradıklarını kuşkusuz herkes bilecek ve öğrenecektir. Üç-beş belediye almak, siyasi ikbal ve ihtiraslarını tatmin etmek maksadıyla her türlü kılığa girenleri inanıyorum ki milletimiz hoş görmeyecek, Allah da affetmeyecektir." sözleri ile isim vermeden Fatih Erbakan'ı eleştirmişti. 

KRT canlı yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan  Bahçeli için “Dedemiz yaşında” ifadesini kullandı.

Erbakan, “Biz bu gibi polemiklere girmeyi istemiyoruz. Bahçeli, babamız, hatta belki de dedemiz yaşında insan. Karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz. Zaten YRP’yi kurarken siyasete nezaket getireceğiz, kavga yerine çözüm üreteceğiz dedik. O nedenle bu konudaki görüşümüz bu yönde” ifadelerini kullandı.

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