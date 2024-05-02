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DeFacto'dan Anneler Günü'ne özel koleksiyon

DeFacto'dan Anneler Günü'ne özel koleksiyon

DeFacto, Anneler Günü'ne özel olarak hazırladığı koleksiyonunu tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bahar ve yaz mevsiminde en sık tercih edilen parçalardan oluşan koleksiyonda, elbiseler, geniş paçalı pantolonlar, şık ve enerjik şortlar, rahat kesimli gömlekler, blazer yelekler yer alıyor.

"Kendimi Seviyorum" mottosuyla koleksiyonlarını modaseverlerle buluşturan DeFacto, bu kez Anneler Günü'nde "Kendimi Sevmeyi Annemden Öğrendim" mottosuyla yola çıkıyor.

DeFacto, Anneler Günü'ne özel "ANNE250" koduyla tüm ürünlerde indirimlere ek olarak 1250 liraya 250 lira indirim fırsatıyla, "Gift Club" üyelerine özel olarak 1500 lira ve üzeri alışverişte 300 lira Gift puan kazanma fırsatı sunuyor.

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