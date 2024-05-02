BIST 10.164
DOLAR 32,37
EURO 34,71
ALTIN 2.395,55
HABER /  EKONOMİ

 Türkiye'nin kırmızı et üretimi arttı! Bakın ne kadar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Türkiye'nin kırmızı et üretimi arttı! Bakın ne kadar oldu

 Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona yükseldi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023'te yüzde 8,8 artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı.

Geçen yıl, 2022'ye göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 yükselerek 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 yükselişle 128 bin 989 ton, manda eti üretimi de yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023'te 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2023'te yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı belirlenen "kasaplık güç oranı"yla hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sosyal medya uyarısı: "Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sosyal medya uyarısı: "Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil..."
Alternatif Bank'ın ilk çeyrek konsolide net karı 553 milyon lira oldu
Alternatif Bank'ın ilk çeyrek konsolide net karı 553 milyon lira oldu
TEB'den KOBİ'lerin dijital dönüşümüne 25 milyon avroluk finansman desteği
TEB'den KOBİ'lerin dijital dönüşümüne 25 milyon avroluk finansman desteği
Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 10,3 milyar lira net kar
Yapı Kredi'den ilk çeyrekte 10,3 milyar lira net kar
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 217 kişi gözaltına alındı! Flaş gelişme
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında 217 kişi gözaltına alındı! Flaş gelişme
Özgür Özel Taksim'e neden yürümekten vazgeçti? Özel'den 'kaçtı' eleştirilerine yanıt
Özgür Özel Taksim'e neden yürümekten vazgeçti? Özel'den 'kaçtı' eleştirilerine yanıt
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak
Deniz Zeyrek'ten 10 gündür ses yok! Mustafa Varank 100 milyonluk villa satın aldı iddiası
Deniz Zeyrek'ten 10 gündür ses yok! Mustafa Varank 100 milyonluk villa satın aldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 2 maçla başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 2 maçla başlayacak
Suç örgütlerine yönelik 'Mahzen-36' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik 'Mahzen-36' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!