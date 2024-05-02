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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sosyal medya uyarısı: "Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekillerine sosyal medya uyarısı: "Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil..."

Yerel seçimlerin ardından partililerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan oy kaybı ve izlenecek yol hakkında istişarelerde bulunuyor. Erdoğan'ın MYK ardından yaptığı görüşmelerde milletvekillerine sosyal medya konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

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AK Parti yerel seçimlerin ardından oy kaybının nedenlerini araştırıyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MYK toplantısında kongre sürecinin bir an önce başlatılmasını istedi.

Çeşitli konularda vekillere uyarılarda bulunan Erdoğan'ın sosyal medya konusunda da konuştuğu ifade edildi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun, Erdoğan'ın yaptığı uyarıları kaleme aldı:

Erdoğan’ın MYK toplantısının ardından yaptığı bazı görüşmelerde son günlerde gündem olan bazı AK Parti milletvekillerinin ıstakoz, pahalı markalı saat gibi dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, “Milletvekili, konumu itibarıyla halkın her zaman gözünün önündedir. Yediğiyle, içtiğiyle, oturduğuyla, taktığıyla, kılık kıyafetiyle daha dikkatli olması gerekmez mi? Benim bu konuda milletvekillerine ayrıca bir uyarıda mı bulunmam gerekiyor? Bir milletvekiline yediğini, giydiğini paylaşma denilir mi? Bunlar bilinemeyecek, akıl edilemeyecek şeyler değil. Herkes milletvekilliği makamının sorumluluğunun farkında olmalı. Milletvekilleri, kendini bir vatandaş gibi konumlandıramaz. Ben herkes gibi saat takıyorum, herkes gibi yemek yiyorum diyemez” dedi.

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