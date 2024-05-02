BIST 10.164
DOLAR 32,37
EURO 34,72
ALTIN 2.392,93
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel Taksim'e neden yürümekten vazgeçti? Özel'den 'kaçtı' eleştirilerine yanıt

Özgür Özel Taksim'e neden yürümekten vazgeçti? Özel'den 'kaçtı' eleştirilerine yanıt

1 Mayıs için Taksim'e yürümek amacıyla Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neden vazgeçtiğini İsmail Küçükkaya'ya anlattı. Özel, "Oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı. Polisle itişip kakışmak partime yakışmaz." dedi.

Abone ol

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı kapsamında, CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri Saraçhane'de toplandı.

Taksim'e yürüyüş için Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı.  Özel'in fikrini değiştirmesi spekülasyonları beraberinde getirdi. 

Özel, “Basın açıklaması yaptı ve aracına binip kaçtı” eleştirilerine cevap verdi. Özel, neden geri döndüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya’ya anlattı. 

Küçükkaya, Özel'in açıklamalarını şu şekilde aktardı:

"Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim.

Özgür Özel, 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyledi. Özellikle de seçimlerden yeni 1. parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi. 

"Polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı"

 Cümleleri aynen şöyle:

Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı.

"Kitle provoke edildi"

CHP genel başkanına Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığını sordum.

Cevabı tek cümleydi:

Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."

İlgili Haberler
TİP Genel Başkanı Erkan Baş ağzını açmayan polise çıkıştı: Ne bağırıyorsun Saraçhane'de göstericiler polise taş ve bayrak sopasıyla saldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak
Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim uygulanacak
Deniz Zeyrek'ten 10 gündür ses yok! Mustafa Varank 100 milyonluk villa satın aldı iddiası
Deniz Zeyrek'ten 10 gündür ses yok! Mustafa Varank 100 milyonluk villa satın aldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 60. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 2 maçla başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta 2 maçla başlayacak
Suç örgütlerine yönelik 'Mahzen-36' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik 'Mahzen-36' operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Audi A8 açıklaması!
Kayıp olarak aranıyordu! Gömülü halde bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Gömülü halde bulundu
MHP'den Ümit Özdağ'ın Bahçeli sözlerine sert tepki: Sosyal medya soytarısı
MHP'den Ümit Özdağ'ın Bahçeli sözlerine sert tepki: Sosyal medya soytarısı
Erdoğan-Özel görüşmesi! Özel'in çantasındaki dosyalar belli oldu
Erdoğan-Özel görüşmesi! Özel'in çantasındaki dosyalar belli oldu
Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun
Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun
Fenerbahçe Beko Monaco'yu yendi, seriyi 2-1'e getirdi
Fenerbahçe Beko Monaco'yu yendi, seriyi 2-1'e getirdi
Dortmund evinde PSG'yi tek golle geçti
Dortmund evinde PSG'yi tek golle geçti