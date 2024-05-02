Özgür Özel Taksim'e neden yürümekten vazgeçti? Özel'den 'kaçtı' eleştirilerine yanıt

1 Mayıs için Taksim'e yürümek amacıyla Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, neden vazgeçtiğini İsmail Küçükkaya'ya anlattı. Özel, "Oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı. Polisle itişip kakışmak partime yakışmaz." dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı kapsamında, CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri Saraçhane'de toplandı.

Taksim'e yürüyüş için Saraçhane'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptıktan sonra alandan ayrıldı. Özel'in fikrini değiştirmesi spekülasyonları beraberinde getirdi.

Özel, “Basın açıklaması yaptı ve aracına binip kaçtı” eleştirilerine cevap verdi. Özel, neden geri döndüğünü gazeteci İsmail Küçükkaya’ya anlattı.

Küçükkaya, Özel'in açıklamalarını şu şekilde aktardı:

"Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim.

Özgür Özel, 1 Mayıs günü ülkenin ana muhalefet partisi lideri ve beraberindekilerin polisle çatışıyor görüntüsü vermesinden kaçındıklarını söyledi. Özellikle de seçimlerden yeni 1. parti çıkmış lider olarak böyle bir sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

"Polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı"

Cümleleri aynen şöyle:

Biz şu anda Türkiye'nin 1. partisiyiz. Bunun sorumlulukları var. Üstelik gelecekte ülkeyi yönetecek parti olarak sorumluluklarımız çok daha arttı. 31 Mart'ın kazananı olan bir parti olarak varıp da polise verilmiş kanunsuz emre rağmen polisle itişip kakışmak bana da partime de yakışmazdı.

"Kitle provoke edildi"

CHP genel başkanına Saraçhane'den ayrılmasında herhangi bir duyum, bilgi, provokasyon ihtimalinin etkili olup olmadığını sordum.

Cevabı tek cümleydi:

Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı."