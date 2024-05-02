Erdoğan-Özel görüşmesi! Özel'in çantasındaki dosyalar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel bugün bir araya gelecek. CHP lideri, yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Erdoğan’ın gündeminde ise “yeni anayasa” başlığı var.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme bugün saat 16:00'da AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Özel’in, Erdoğan’dan randevu talebi, iktidar partisinde olumlu karşılanırken, siyasi kulislerde de “iktidar ve muhalefet ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı” tartışılıyor. Görüşmenin olumlu geçmesi ve devamının gelmesinin “siyasi iklimi” yumuşatabileceği yorumları yapılıyor.

Yargı, ekonomik kriz, dış politika, belediyeler masada olacak

Özel, Erdoğan görüşmesine birden çok konu başlığını taşımayı planlıyor.

Ziyarete ilişkin geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel’in ziyaretinde dile getireceği konuları üç temel başlık altında sıraladı:

“Birincisi halkımızın içinde bulunduğu temel sorunların gündeme getirilmesi.

"İkincisi Türkiye'de özellikle anayasal düzeydeki hak ihlalleri. Anayasa’nın hiçe sayıldığı durumlar yaşandı. Aynı şekilde AYM kararlarına uyulmadığını da biliyoruz. Bazı konularda yargıda adım atılması gerekiyor.

"Üçüncüsü de şu anda Türkiye’nin uluslararası alanda yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Genel Başkan, 'Türkiye’de muhalefet görevimizi yaparız ama yurtdışına gittiğimizde de Türkiye partisiyiz' diyor. Bunun gereği olarak da olası işbirliklerini konuşacaklardır.”

Özel’in bu temel başlıklar altında, emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partisinin “en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi” önerisini Erdoğan’a iletmesi bekleniyor.

Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekerek, mevcut anayasaya uyulması talebini dile getireceği ifade ediliyor.

Görüşmede, Özel’in Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirmesi ve anayasal hak olan toplantı, gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerini de dile getirebileceği ifade ediliyor.

'Yerel yönetimlerin borç dosyası da gündemde'

CHP liderinin yerel yönetimler ve belediyelerin gelirlerinin artırılması, tasarruf önlemleri kapsamında hayati kaynaklarının kısılmamasını da istemesi bekleniyor.

Ayrıca belediyelerin borçları da masada olacak. Bu konuda parti yönetimi de, AK Parti ve MHP’den devralınan belediyelerin borçlarına ilişkin bir dosya hazırlıyor. AK Parti ve MHP’den CHP’ye geçen belediyelerin borç yükünün 100 milyar liranın üzerinde olduğu tahminini dile getiriyorlar.

CHP yönetimi, kamudaki tasarruf tedbirleri çerçevesinde, belediyelerin gelir kaynaklarında kısıtlamaya gidilebileceği endişesi taşıyor ve “Eğer tasarrufa başlanacaksa öncelikle bakanlıklardan başlansın, CHP’li belediyeler zaten tasarruf kararlarını uygular, ancak tasarruf diyerek, belediyelerin yasal hakkı olan kaynak aktarımında kısıntıya gidilmesi kabul edilemez” görüşünü dile getiriyorlar.

Özel’in hem bu konudaki görüşlerini paylaşacağı hem de belediyelerin gelir kaynaklarının artırılmasına dönük önerileri de ileteceği ifade ediliyor.

Erdoğan'ın önceliği yeni anayasa

Erdoğan-Özel görüşmesinin iktidar ve muhalefet arasında yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı da merak konusu.

CHP kurmayları, Özel’in “yapıcı” bir adım attığını, ancak Erdoğan’ın tutumunun şimdiden öngörülememesi nedeniyle, bu konuda daha temkinli ifadeler kullanıyorlar.

Erdoğan’ın talebinin “yeni anayasa” için zemin oluşturmak istediğine işaret eden bazı CHP kurmayları şu değerlendirmelerde bulunuyorlar:

“Mevcut anayasayı uygulamayan, hak ihlallerinin devam ettiği bir ortamda, Erdoğan’la yeni anayasa konuşmak çok mümkün görünmüyor.

"Elbette seçimlerden birinci çıkan partinin genel başkanı ile ülkeyi yöneten Erdoğan’ın bir araya gelmesi kıymetlidir. Sonuçta bu da bir başlangıçtır, umutlu olmak istiyoruz.”