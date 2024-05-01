ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı! FED faizleri sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed, üst üste altıncı toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

Piyasalar sabit bırakılacağı görüşündeydi

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Son 23 yılın zirvesi

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 17 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3’e gerilemişti ancak şubatta yüzde 3,2 oldu.

Çekirdek enflasyon da şubatta yüzde 3,8 olarak açıklanmıştı.