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Ankara'da sağanak 2. gününde de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara'da sağanak 2. gününde de vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu ve bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşanırken, vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.

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Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı.

Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

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