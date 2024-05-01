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İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları! Yaralı polis sayısı açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları! Yaralı polis sayısı açıklandı

 İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memuru yaralandı.

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Kentte yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.

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