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İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Gözaltına alındılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Gözaltına alındılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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