BIST 10.046
DOLAR 32,52
EURO 34,77
ALTIN 2.407,43
HABER /  EKONOMİ

Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim geliyor

LPG'ye indirim geliyor. Yeni fiyatın yarın gece yarısından itibaren tabelaya yansıması bekleniyor. LPG litre fiyatı ne kadar olacak?

Abone ol

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Sözcü'de yer alan habere göre indirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
 Erzurum ve çevresinde 4 gün boyunca sürecek!
 Erzurum ve çevresinde 4 gün boyunca sürecek!
Karaman'da feci olay! Dördüncü kattaki evin balkonundan düştü
Karaman'da feci olay! Dördüncü kattaki evin balkonundan düştü
Araç sahipleri aman dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem resmen başladı
Araç sahipleri aman dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem resmen başladı
Bakan Vedat Işıkhan'dan Taksim açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan Taksim açıklaması
ABD'de İsrail protestosuna katıldığı için darp edilen tarih profesöründen açıklama
ABD'de İsrail protestosuna katıldığı için darp edilen tarih profesöründen açıklama
Nişantaşı Koru’nun hemen teslim özel daireleri satışa sunuldu
Nişantaşı Koru’nun hemen teslim özel daireleri satışa sunuldu
İYİ Parti'de devir teslim töreni! Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı
İYİ Parti'de devir teslim töreni! Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı
 İstanbul'un enflasyon verisi belli oldu
 İstanbul'un enflasyon verisi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Blinken Tel Aviv'de: Protestoculara rehineler için söz verdi
Blinken Tel Aviv'de: Protestoculara rehineler için söz verdi
Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Erdoğan ile tartışmıştı
Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Erdoğan ile tartışmıştı