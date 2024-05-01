Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim geliyor

LPG'ye indirim geliyor. Yeni fiyatın yarın gece yarısından itibaren tabelaya yansıması bekleniyor. LPG litre fiyatı ne kadar olacak?

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.

Sözcü'de yer alan habere göre indirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.