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 Erzurum ve çevresinde 4 gün boyunca sürecek!

 Erzurum ve çevresinde 4 gün boyunca sürecek!

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre, Erzurum ve çevresinde 4 gün boyunca gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. Erzurum Valiliği, konuyla ilgili vatandaşları dikkatli olunması için uyardı.

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Erzurum'da 4 gün boyunca gök gürültülü ve sağanak yağışlı hava hakim olacak.  Meteoroloji, 5 günlük hava tahmini raporlarını açıkladı. 

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum Valiliği de konuyla ilgili vatandaşları dikkatli olunması için uyardı.

Erzurum’da 2 Mayıs 2024 günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken sonrasında 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

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