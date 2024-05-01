Karadeniz'de doğal gaz sonrası petrol heyecanı! Kuyu kazılacak 3 il açıklandı

Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde haziranda petrol kuyusu kazılacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 3 ilde petrol kuyusu için lokasyonlar belirlendiğini açıkladı.

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Türkiye dışa bağımlılığı azaltmak için Mavi Vatan başta olmak üzere her bölgede petrol ve doğal gaz çalışmalarını hızlandırdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin dört bir yanında arama yaptıklarını söyleyerek Karadeniz'de Romanya sınırında Göktepe-1 kuyusunu kazdıklarını ve mayıs ayı içerisinde aynı bölgede bir kuyu daha kazacaklarını belirtti.

Bayraktar, haziran ayı içerisinde ise Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde petrol emaresi bulunan kuyuyu kazmayı planladıklarını açıkladı.

3 ilde petrol heyecanı

Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında petrol olduğu düşünülen alanlar için de bir takvim hazırlığında olduklarını kaydeden Bayraktar, karada ise Kör Kandil ve Beytüşşebap'ta keşif kuyuları kazılacağını duyurdu. Bakan Bayraktar, karada ve denizde yürütülen petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmeye devam edilmesi planlanan enerji desteklerine ilişkin gündemdeki pek çok soruya cevap verdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Bakan Bayraktar sorulara şöyle cevap verdi:

Karadeniz gazında pazar günü itibarıyla üretimde günlük 4.5 milyon metreküpe ulaştık ve böylece bir rekor geldi. Mayıs ayı içerisinde 5 milyon metreküpe, 2025'in ilk çeyreğinde ise 10 milyon metreküplük üretime ulaşmayı amaçlıyoruz. 10 milyon metreküpe geldiğimiz gün yaklaşık 4 milyon hanenin doğalgazının tamamı Karadeniz gazıyla karşılanacak. Bu da toplam hane sayısının 5'te biri demek.

Üretim kapasitesini artırmak için bir yüzer platform aldık ve Singapur'da yenileme çalışmaları sürüyor. Platformun yılbaşına kadar ülkemize gelmesini amaçlıyoruz ve devreye alınmasıyla üretim 10 milyon metreküp daha artırılacak. Fakat bize oradaki kapasite yetmiyor daha fazla gaz bulmamız ve yeni keşiflere imza atmamız gerekiyor. Çünkü o bölgenin çok daha fazla bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Sakarya Gaz Sahası 10 bin km'lik bir alan ve bunun 2 bin 500 kilometrekaresinde tarama yaptık. Geri kalan 7 bin 500 kilometrekare alanda ne var diye bakıyoruz. Sondaja ihtiyacımız var. Yeni kuyu kazmak lazım.

Göktepe-1 kuyusunu kazdık. Burası yaklaşık Sakarya Gaz Sahası'nın 45 kilometre kuzeybatısında, Romanya ile olan münhasır ekonomik bölge sınırımıza yakın bir noktada. O civarda şimdi mayıs ayında bir kuyu daha kazacağız. Sakarya Gaz Sahası'nın güneyinde karaya yakın bölgede, yani karadan 100 kilometre deniz uzaklığında petrol emareli olduğunu düşündüğümüz kuyuyu da haziran civarlarında kazmayı planlıyoruz. Kuyumuzun ismini belirledik. Bir taraftan yeni keşifler gelebilir, bir taraftan da üretime devam ediyoruz. Sinop, Trabzon, Rize açıklarında da petrol aramak için belirlediğimiz lokasyonlar var, onlara hangi takvimde gidebiliriz ona çalışıyoruz.

İki yeni rota

Gabar'daki petrol üretimine ağırlık verdik. Yıl sonuna kadar günlük 100 bin varil üretimi görmek istiyoruz. Van, Hakkâri, Şırnak sınırında da çalışmalarımız var. Van Çatak'ta Kör Kandil denilen alanda, Gabar'ın biraz kuzeybatısında Beytüşşebap'ta tespit ettiğimiz yeni kuyular var. Bunlarla alakalı da keşif kuyuları kazacağız.

Boru hatları ve LNG anlaşmalarımızda artık yüzde 70-80'ini uzun dönemli, geri kalan kısmını ise spot piyasadan temin edecek bir yapılanmaya gidiyoruz. Exxon ile konuşmamızda ABD ile bugüne kadar hep spot bazlı çalıştık. Yani ucuz LNG vardı, kışa girerken çıkarken gaz aldık. Şimdi 5-10 yıllık sürede alacağımız LNG'yi kontrata bağlayabiliriz. Yaklaşık 4 milyar metreküplük çerçevede bir anlaşma konuşuyoruz, daha düşük çapta da olabilir. Rusya, Azerbaycan ve İran'la da görüşmelerimiz sürüyor.

Saros Körfezi'nde ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Güneş ve rüzgârda yıllık 5 bin megavatlık bir kurulu güç hedefimiz var. Şu anda altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz, denizlerimizdeki rüzgâr ölçümlerini yapıyoruz, ondan sonra da kendimize bir yol seçeceğiz. Bu dönemde inşallah böyle bir projenin temelini de atar, devreye girdiği günü de görürüz.