BIST 10.046
DOLAR 32,48
EURO 34,84
ALTIN 2.421,17
HABER /  DÜNYA

Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek

Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle yarından itibaren İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurdu.

Abone ol

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, yarın İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini belirterek, "Soykırımcı bir lider ve hükümet olmasından ötürü." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde: Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." dedi.

Petro, İsrail'in bombalaması sonucu Gazze'de bebeklerin hayatını kaybettiğini ve dünyanın birçok ülkesinde insanların sokaklara çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'i uyarmıştı

Petro, 26 Mart'taki açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karara uymaması halinde İsrail'le diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun: TRT küresel bir medya markasıdır
Fahrettin Altun: TRT küresel bir medya markasıdır
Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
UAD Statüsü'nün 63. maddesi Türkiye'nin İsrail'in soykırım davasına müdahil olmasına imkan verdi
UAD Statüsü'nün 63. maddesi Türkiye'nin İsrail'in soykırım davasına müdahil olmasına imkan verdi
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı! FED faizleri sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı! FED faizleri sabit tuttu
Diyanet dolandırıcılara karşı uyardı: Suudi Arabistan sadece hac vizesi kabul ediyor
Diyanet dolandırıcılara karşı uyardı: Suudi Arabistan sadece hac vizesi kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
Ankara'da sağanak 2. gününde de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Ankara'da sağanak 2. gününde de vatandaşlara zor anlar yaşattı
Yüksek İstişare Kurulu toplantısında "anayasa" ele alındı
Yüksek İstişare Kurulu toplantısında "anayasa" ele alındı
Türkiye'nin ABD'li enerji şirketi ile görüşmesi büyük ses getirdi! 36 milyar TL'lik görüşme!
Türkiye'nin ABD'li enerji şirketi ile görüşmesi büyük ses getirdi! 36 milyar TL'lik görüşme!
Beşiktaş, Nuri Şahin'le masaya oturuyor iddiası
Beşiktaş, Nuri Şahin'le masaya oturuyor iddiası