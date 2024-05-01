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Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

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Yurt savunmasını sınır ötesinde de icra eden Mehmetçik, zor koşullarda görevini devam ettiriyor.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit harekat bölgesinde üzüci bir haber geldi.

Mevziye yıldırım düştü: 1 asker şehit

Yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur.

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