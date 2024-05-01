Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.Abone ol
Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.E.Y. yönetimindeki motosiklet, Ş.S. idaresindeki motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarındaki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis kaza sonrası aracını bırakıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.