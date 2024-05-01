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Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki motosiklet ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde M.E.Y. yönetimindeki motosiklet, Ş.S. idaresindeki motosiklet ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüleri ile arkalarındaki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaza sonrası aracını bırakıp kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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