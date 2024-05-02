BIST 10.046
DOLAR 32,42
EURO 34,76
ALTIN 2.420,13
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko Monaco'yu yendi, seriyi 2-1'e getirdi

Fenerbahçe Beko Monaco'yu yendi, seriyi 2-1'e getirdi

Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin üçüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Abone ol

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'yu 89-78 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Karşılaşmaya Hayes-Davis ve Dorsey'in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Çabuk toparlanan ve James önderliğinde üst üste skor üreten Monaco, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda Guduric'in üçlüğüyle başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada Wilbekin'in dış atışıyla farkı 6 sayıya (29-23) çıkardı. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 47-40 üstün gitti.

İkinci yarıya iki takım da sert savunmayla başladı. Mücadele gücünün yükselmesiyle top kayıpları tarafta da artarken, 25. dakika Fenerbahçe Beko'nun 53-49 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis, Calathes ve Sestina ile skür üreten Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 50 saniye kala farkı çift hanelere taşıdı: 67-56. Fenerbahçe Beko, final periyoduna da 69-58 üstün girdi.

Son çeyreğe Calathes ve Wilbekin'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, boyalı alanda ise rakibini durdurmayı başaramadı ve 34. dakikada fark 4 sayıya düştü: 75-71. Mola dönüşü Biberovic'in üçlüğüyle toparlanan sarı-lacivertliler, yine aynı oyuncunun dış atışıyla son 2,5 dakikaya 85-78 önde girdi. Kalan bölümde boyalı alanda Papagiannis ile skor üreten Fenerbahçe Beko, parkeden 89-78 galip ayrıldı.

Play-off etabının dördüncü maçı, 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 13, Dorsey 8, Hayes-Davis 10, Pierre 8, Papagiannis 8, Wilbekin 11, Sertaç Şanlı 1, Biberovic 14, Noua, Guduric 11, Sestina 5

Monaco: James 11, Strazel 4, Diallo 23, Cornelie 2, Motiejunas 10, Okobo 2, Loyd 11, Blossomgame 11, Jaiteh 4, Hall

1. Periyot: 19-21

Devre: 47-40

3. Periyot: 69-58

ÖNCEKİ HABERLER
Dortmund evinde PSG'yi tek golle geçti
Dortmund evinde PSG'yi tek golle geçti
Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de iki motosiklet kamyonetle çarpıştı: 4 yaralı
Gazze'deki hükümet ABD ve İsrail'in 'yardım tırı' iddiasını yalanladı
Gazze'deki hükümet ABD ve İsrail'in 'yardım tırı' iddiasını yalanladı
Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Kolombiya İsrail ile diplomatik ilişkileri kesecek
Fahrettin Altun: TRT küresel bir medya markasıdır
Fahrettin Altun: TRT küresel bir medya markasıdır
Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
Blinken Gazze ile İsrail arasındaki sınır kapısını ziyaret etti
UAD Statüsü'nün 63. maddesi Türkiye'nin İsrail'in soykırım davasına müdahil olmasına imkan verdi
UAD Statüsü'nün 63. maddesi Türkiye'nin İsrail'in soykırım davasına müdahil olmasına imkan verdi
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı! FED faizleri sabit tuttu
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı! FED faizleri sabit tuttu
Diyanet dolandırıcılara karşı uyardı: Suudi Arabistan sadece hac vizesi kabul ediyor
Diyanet dolandırıcılara karşı uyardı: Suudi Arabistan sadece hac vizesi kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı