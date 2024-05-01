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TİP Genel Başkanı Erkan Baş ağzını açmayan polise çıkıştı: Ne bağırıyorsun

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Taksim'e yürüyüş için Saraçhane'ye geldi. Baş'ın ağzını açmayan polise "ne bağırıyorsun" diye çıkıştığı anlar kameralara böyle yansıdı.

1 Mayıs kutlaması kapsamında sabah saatlerinde Saraçhane'de toplanan CHP, DEM Parti, TİP, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve sendika üyeleri, buradaki açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polis barikatıyla karşılaştı. 

Polis ekiplerinin Taksim Meydanı'na çıkışa izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, tansiyon yükseldi.

Bu sırada Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, ile polisler arasında gerilim yaşandı. Baş, ağzını açmayan bir polise "Bana bağırma" diye çıkıştı.

Bu duruma tepki gösteren polis de "Sana bağıran kim?" diyerek karşılık verdi. Baş'ın daha sonra geri adım atması ve taraflarını sakinleştirmesiyle konu büyümeden sona erdi.

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